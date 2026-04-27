ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца

Федеральная налоговая служба России заблокировала банковские счета комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за долга в 46 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик». Согласно документам, телеведущий не закрыл свое ИП в России.

Кроме того, в августе 2025 года в налоговую поступили сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ. При этом 13 апреля 2026 года налоговый орган принял решение о блокировке счетов Шаца из-за крупной задолженности.

Ранее у музыкального коллектива Uma2rman арестовали банковские счета. Основанием послужила задолженность по единому налоговому счету в размере 512 397 рублей. Движение средств ООО «УМА» заморожено согласно нормам Налогового кодекса РФ для принудительного сбора неуплаченных налогов, штрафов и пеней.

Также тиктокеру и блогеру Дане Милохину заблокировали доступ к банковским счетам внутри России. По постам в социальных сетях, Милохин сейчас пребывает в Дубае. На данный момент от него не поступало никаких заявлений касательно случившегося.