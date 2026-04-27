Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов

Группе Uma2rman заблокировали счета из-за долга более полумиллиона рублей

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российской группе Uma2rman заблокировали банковские счета, свидетельствуют данные из реестра решений о блокировке, сообщает URA.RU. Причиной стал долг в размере 512 397 рублей по единому налоговому счету.

Операции ООО «УМА» приостановлены в соответствии с Налоговым кодексом РФ для обеспечения взыскания неуплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов. Также компания не сдает финансовую отчетность с 2023 года, а в 2025 году налоги не оплачивались, сказано в сообщении.

Счета ООО уже блокировались ФНС в августе 2024 года — тогда долг предприятия составлял около 374 тыс. рублей. Компания зарегистрирована в 2022 году и занимается различными видами общественного питания.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что счета бывшего пресс-секретаря Сергея Шойгу Россияны Марковской заблокированы уже полгода из-за непредоставления налоговой декларации. Как пишет источник, женщина, проработавшая официальным представителем экс-министра обороны до 2024 года, не отчиталась по своему ИП, занимающемуся производством фильмов и телепрограмм.

