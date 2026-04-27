Налет на Крым, удары по 180 домам, диверсанты: ВСУ атакуют РФ 27 апреля

Украинская армия продолжает атаковать регионы России. За прошедшие сутки погибли сотрудник Запорожской АЭС и мирный житель в Белгородской области. Дроны ударили по трубопроводу с серной кислотой в Вологодской области, 10 человек были ранены. БПЛА атаковал здание больницы в Крыму. В Коми ФСБ предотвратила диверсию на нефтяном предприятии. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Почти 20 украинских БПЛА атаковали российские регионы за сутки

За прошедшие сутки над Россией сбили 17 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 09:00 до 16:00 над Белгородской и Курской областями перехватили 14 дронов. Кроме того, силы ПВО уничтожили три БПЛА в ночь на 27 апреля над Брянской областью.

В военном ведомстве уточнили, что все беспилотники, ликвидированные над российскими регионами за сутки, были самолетного типа.

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара дрона

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара украинского беспилотника по транспортному цеху, заявили в пресс-службе ЗАЭС. Мужчина работал водителем. Кроме того, на станции в 15-й раз пропало внешнее электроснабжение.

«Предполагаемая причина — короткое замыкание на распределительном устройстве. Внешнее электроснабжение было восстановлено спустя час», — заявили в МАГАТЭ.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударе ВСУ по Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС

В Череповце был поврежден трубопровод с серной кислотой в результате атаки ВСУ

В Вологодской области был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой в результате атаки ВСУ. За медицинской помощью обратились 10 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов. По его данным, шестерых пострадавших госпитализировали.

«Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии», — уточнил он.

Филимонов также отметил, что целью атаки ВСУ была промплощадка фосфорного комплекса. По уточненным данным, утечку из трубопровода с серной кислотой ликвидировали.

«Превышений опасных веществ в воздухе за прошедшие сутки не зафиксировано», — добавил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке противника на Вологодскую область.

Житель Белгородской области погиб в результате удара украинского дрона по частному дому

Один человек погиб и шестеро получили ранения за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение», — уточнил он.

По данным Гладкова, мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Шебекинском, Белгородском и Краснояружском округах.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах противником Белгородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские БПЛА ударили по больнице в Севастополе

В Севастополе в результате атаки БПЛА погиб мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его данным, дроны ударили по больнице.

«Было попадание в одну из палат. То, что бронепленкой вовремя было все обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную. Соответственно, врачи отреагировали и смогли эту проблему решить», — написал он.

Тем временем директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что в городе за сутки были повреждены более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Севастополь.

Мужчина получил серьезные ожоги в результате удара дрона ВСУ под Курском

В Беловском районе Курской области 64-летний мужчина получил серьезные ожоги в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Он в тяжелом состоянии», — написал глава региона.

Хинштейн также сообщил об атаке FPV-дрона на территорию агрофермы «Рыльская», в результате которой были повреждены рукавное зернохранилище и перегрузчик.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФБС ликвидировала двух диверсантов в Коми

В Республике Коми силовики предотвратили атаку БПЛА на нефтяное предприятие, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, их целью был трубопровод. В ФСБ уточнили, что двое злоумышленников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы.

По данным следствия, диверсанты, действовавшие по указанию кураторов, взяли в заранее оборудованном схроне дроны с самодельными взрывными устройствами. Силовики изъяли два БПЛА с боевой частью и два пистолета Макарова. Обошлось без жертв и пострадавших.

