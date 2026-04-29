Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта

Беру 15 яичных желтков, сахар, свиной жир с прожилками хамона, портвейн, цедру лимона и корицу — варю на водяной бане до загустения, выливаю в форму, остужаю. Через 2 часа на столе плотный, нежный пудинг, который получается с уникальным вкусом — сладким, с солоноватым оттенком и пряным ароматом.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: плотная, нежная текстура, насыщенный желточный вкус, аромат портвейна и корицы, а солоноватые нотки хамона делают десерт сложным и запоминающимся.

Для приготовления вам понадобится: 15 яичных желтков, 600 г мелкого сахара, 50 г свиного жира с прослойками мяса от хамона (или португальской ветчины presunto), 200 мл портвейна, 1 крупный лимон (цедра), 1 палочка корицы. В кастрюле смешайте сахар, портвейн, жир, цедру лимона и корицу, нагревайте на медленном огне, помешивая, пока сахар не растворится. В отдельной миске слегка взбейте желтки. Тонкой струйкой влейте горячую смесь в желтки, постоянно помешивая. Перелейте массу обратно в кастрюлю, поставьте на водяную баню и варите, помешивая, до загустения (около 15–20 минут). Процедите через сито, разлейте по формочкам. Остудите, затем уберите в холодильник на 2–3 часа. Подавайте охлаждённым — этот пудинг исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.