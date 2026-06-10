Пирог «Домашний» с творогом: пара движений миксером — и можно выпекать, а через 30 минут подавать

Пирог «Домашний» с творогом: пара движений миксером — и можно выпекать, а через 30 минут подавать

Творожный пирог «Домашний» с персиками — это невероятно нежный, сочный и ароматный десерт. Пирог получается очень мягким, идеальный вариант для домашнего чаепития.

Для теста возьмите: 2 яйца, 200 г муки, 150 г сахара, 100 мл кефира или йогурта, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: 300 г творога, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. йогурта или сметаны, 200 г консервированных персиков.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте кефир, масло, муку и разрыхлитель, замесите густое тесто. Творог смешайте с сахаром и йогуртом до однородной массы. Персики нарежьте дольками.

Форму для запекания смажьте маслом, вылейте больше половины теста. Сверху вдавите дольки персиков. Выложите творожную начинку ложкой, чередуя с оставшимся тестом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь «Домашний» пирог и дала совет: чтобы он стал еще вкуснее, добавьте в творожную начинку немного ванильного сахара и цедры лимона.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с творогом и маком.