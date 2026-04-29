Тело школьницы нашли в Москве

В Москве обнаружили тело 14-летней школьницы на козырьке подъезда многоэтажки на улице Скульптора Мухиной, пишет MK.RU. По его информации, девочку нашли около семи часов утра.

В материале говорится, что погибшая жила в том же доме, у которого было найдено ее тело. На месте работают представители профильных органов и служб, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке Клязьма близ деревни Пирогово из-за недосмотра брата. В семье воспитывалось трое детей, двое из которых страдали неврологическим расстройством. Обычно за ними ухаживала мать, но в этот день она находилась в роддоме.

До этого школьницу нашли мертвой в Краснодарском крае спустя несколько дней после исчезновения. Подозреваемым по делу стал 31-летний житель соседнего хутора, его задержали. Девочка из поселка Стрелка в Темрюкском районе пропала 24 апреля.