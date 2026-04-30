Когда надоела колбаса, готовлю французский паштет — нежный, ароматный и совсем не как из магазина

Во Франции без таких закусок не обходится ни один стол, и не зря: вкус получается глубокий, мягкий и насыщенный. Печень даёт нежную текстуру, коньяк — лёгкую ароматную нотку, а сверху можно сделать эффектный слой с гранатом.

В итоге — не просто паштет, а почти ресторанная закуска.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, сало — 100 г, морковь — 2 шт., лук-шалот — 2 шт., сливочное масло — 50 г, сметана — 100 г, коньяк — 50 мл, гранат — 1 шт., желатин — 40 г, гвоздика — 2–3 шт., тмин и майоран — по щепотке, соль, сахар и перец — по вкусу.

Сначала обжариваю измельчённое сало до лёгкого румянца, добавляю нарезанные лук и морковь и готовлю до мягкости. Затем кладу кусочки печени, быстро обжариваю, вливаю коньяк и тушу под крышкой несколько минут. Добавляю специи и довожу до готовности.

Готовую массу немного остужаю и пробиваю блендером вместе со сметаной и сливочным маслом до гладкой, кремовой текстуры. Перекладываю в форму.

Отдельно готовлю желе: растворяю желатин, добавляю немного сахара и зёрна граната. Заливаю сверху паштет и убираю в холодильник до застывания.

Подаю охлаждённым — намазываю на хрустящий хлеб. Получается нежно, ароматно и гораздо интереснее любой колбасы.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
