Бюджетный шашлык, который сметают быстрее мясного — вот из чего готовлю

Бюджетно, сочно, быстро — я нашел идеальный шашлык для тех, кто устал от жирной свинины. Получается нежнее, чем любой стейк.

Ингредиенты

Свиная печень — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., сало соленое — 200 г, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., зелень сушеная — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу печень кусками и замачиваю в соленой воде на час — это убирает всю горечь. Пока она стоит, чищу лук кольцами и нарезаю сало ломтиками. Сливаю воду, смешиваю печень с луком, солью, перцем и зеленью, оставляю мариноваться еще на час. Тем временем жгу угли и жду, пока они покроются белым налетом — огонь должен уйти. Нанизываю на шампуры печень вперемешку с луком и салом, лишнюю влагу промокаю бумагой. Жарю, постоянно переворачивая, минут 20–25, пока не появится румяная корочка со всех сторон.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, сам не ожидал, что печень на мангале может быть такой сочной. Секрет в сале — оно растапливается и пропитывает каждый кусочек, так что никакой сухости. Внешне шашлык выглядит аппетитно, с золотистой корочкой, а внутри — нежный и мягкий. Рекомендую подавать с лавашом и свежими помидорами.