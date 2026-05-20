Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 17:49

Бюджетный шашлык, который сметают быстрее мясного — вот из чего готовлю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бюджетно, сочно, быстро — я нашел идеальный шашлык для тех, кто устал от жирной свинины. Получается нежнее, чем любой стейк.

Ингредиенты

Свиная печень — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., сало соленое — 200 г, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., зелень сушеная — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу печень кусками и замачиваю в соленой воде на час — это убирает всю горечь. Пока она стоит, чищу лук кольцами и нарезаю сало ломтиками. Сливаю воду, смешиваю печень с луком, солью, перцем и зеленью, оставляю мариноваться еще на час. Тем временем жгу угли и жду, пока они покроются белым налетом — огонь должен уйти. Нанизываю на шампуры печень вперемешку с луком и салом, лишнюю влагу промокаю бумагой. Жарю, постоянно переворачивая, минут 20–25, пока не появится румяная корочка со всех сторон.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, сам не ожидал, что печень на мангале может быть такой сочной. Секрет в сале — оно растапливается и пропитывает каждый кусочек, так что никакой сухости. Внешне шашлык выглядит аппетитно, с золотистой корочкой, а внутри — нежный и мягкий. Рекомендую подавать с лавашом и свежими помидорами.

Проверено редакцией
Читайте также
Суд признал законным арест иноагента-комика
Общество
Суд признал законным арест иноагента-комика
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Общество
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Здоровье/красота
Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день
Общество
Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день
Кориандр и зира — вот секрет, а не уксус и майонез. Я перепробовал 15 маринадов, но вернулся к этому
Общество
Кориандр и зира — вот секрет, а не уксус и майонез. Я перепробовал 15 маринадов, но вернулся к этому
Общество
рецепты
еда
печень
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Бастрыкин взял на контроль обрушение балкона с детьми в школе Севастополя
Трамп сумел удивить планами на свое будущее
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.