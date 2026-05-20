Кориандр и зира — вот секрет, а не уксус и майонез. Я перепробовал 15 маринадов, но вернулся к этому

Многие думают, что шашлык — это про майонез или кефир. А я говорю: забудьте. Классика — это только мясо, лук и две специи.

Ингредиенты

Свиная шейка — 1,5 кг, лук репчатый — 4 шт., кориандр (семена) — 2 ст. л., зира — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., перец черный свежемолотый — 1 ч. л., масло растительное для жарки лука — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я обжариваю на сухой сковороде зиру и кориандр, пока не пойдет аромат. Толку в ступке с солью — так специи отдают весь вкус. Лук режу тонкими кольцами, мясо — кусками 5х3 см. Смешиваю все руками, сильно сжимая, чтобы лук дал сок. Мариную часа 2 при комнатной температуре или до 12 в холодильнике.

Самое сложное — не пережарить мясо на углях: кручу шампуры постоянно, минут 15–20. Тем временем жарю лук из маринада на сковороде до золотистого цвета. Подаю шашлык с этим луком и помидорами с чесноком — и все, больше ничего не надо.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда был уверен, что без уксуса шашлык — не шашлык. Как же я ошибался! Мясо получилось невероятно сочным, с легкой кислинкой от лука, но главное — этот божественный аромат кориандра и зиры. Соседи реально прибежали на запах, пришлось делиться.

Мой совет: не жалейте лука для подушки — обжарьте его до золотистой корочки и выложите мясо прямо на него. Это меняет все.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
