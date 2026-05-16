Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день

Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день

Печень с луком — это рекордно быстрое и вкусное блюдо. Секрет в строгом соблюдении времени: печень жарится ровно 2 минуты, чтобы остаться сочной и мягкой, а затем томится под крышкой еще 5 минут. Лук придает печени сладость и аромат.

Для приготовления понадобится: 1 кг говяжьей печени, 500 г лука, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: печень нарежьте кубиками 2–3 см. Лук нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду с маслом, выложите лук, обжаривайте 2–3 минуты до прозрачности, добавьте соль и специи. Добавьте печень, жарьте ровно 2 минуты, постоянно помешивая. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте ровно 5 минут. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испытала рецепт печени за 7 минут. Как показала практика, важно жарить печень на сильном огне, чтобы образовывалась корочка, а не выделялся сок.

Ранее стало известно, как приготовить гречаники с фаршем: горячее два в одном — тут и мясо, и гарнир.