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05 июня 2026 в 19:28

Обрабатываю печень содой вместо молока: как результат — после жарки она мягкая, сочная и без запаха

Фото: D-NEWS.ru
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Печень, приготовленная по этому рецепту, удивит каждого отсутствием специфического запаха. Секрет не в вымачивании в молоке, а в обработке пищевой содой, которая размягчает волокна и нейтрализует неприятный аромат.

Для приготовления понадобится: 1 кг говяжьей печени, 1 ст. л. пищевой соды, соль, перец, растительное масло для жарки, мука для панировки (по желанию).

Рецепт: печень нарежьте кусочками. Равномерно посыпьте содой, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусок покрылся содой. Оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Затем тщательно промойте. Обсушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите по вкусу.

При желании обваляйте кусочки в муке. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте печень на сильном огне по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки (не пережаривайте, иначе станет жесткой!).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Оказалось, что сода убирает не только запах, но и горечь, — после жарки вы получаете сочную, мягкую печень. Совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, после жарки добавьте на сковороду мелко нарезанный лук и ложку сметаны, потомите под крышкой 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить минтай без лука и моркови.

Проверено редакцией
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