Куриную печень готовлю «под шубой» — и никакого мяса не надо: делюсь проверенным рецептом

Секрет самой сочной печени прост: не пережаривай и добавь сметану. Я покажу, как сделать так, чтобы даже те, кто ее не любил, просили добавки.

Ингредиенты

Печень куриная — 400 г, сметана — 2 ст. л., мука — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, лук репчатый — 3 шт., морковь — 1 шт., перец черный — по вкусу, вода — по необходимости, лавровый лист — 1–2 шт.

Как готовлю

Сначала чищу лук и морковь. Лук режу полукольцами, морковь тру на крупной терке. Печень промываю, обсушиваю и обжариваю на сильном огне пару минут до корочки. Снимаю с огня, в той же сковороде пассерую лук с морковью до мягкости, пару минут. Возвращаю печень к овощам, посыпаю мукой, перемешиваю, готовлю еще минуту. Заливаю сметаной, разведенной в стакане теплой воды, солю, перчу, кидаю лаврушку. Тушу под крышкой на медленном огне 10–12 минут. Печень тает во рту, соус густой и ароматный. Подаю с картофельным пюре или макаронами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Печень получилась невероятно нежной, буквально таяла на языке. Секрет — в сметанном соусе: он обволакивает каждый кусочек, а лук с морковью добавляют сладость. Подаю с картофельным пюре — идеально.