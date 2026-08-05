Перестала закрывать лечо — теперь только томатная аджика на зиму: она и в борщ, и на пиццу, и просто мазать на хлеб

Перестала закрывать лечо — теперь только томатная аджика на зиму: она и в борщ, и на пиццу, и просто мазать на хлеб

Это не просто соус, а настоящий кулинарный хамелеон: густая, ароматная, с ярким вкусом помидоров, сладкого и острого перца, чеснока и пряностей. Аджика получается насыщенной, с приятной остринкой и легкой кислинкой, идеально балансирующей сладость овощей. Она заменяет и кетчуп, и томатную пасту, и даже лечо — открываешь банку зимой и добавляешь куда угодно. Готовится без сложных стерилизаций, из доступных продуктов, а хранится отлично. Один раз попробовав, вы забудете о покупных соусах.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2-3 стручка острого перца (по вкусу), 2 головки чеснока, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка уксусной эссенции (или 100 мл 9% уксуса). Овощи пропустите через мясорубку, сложите в кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар, варите на среднем огне 40-50 минут до загустения, периодически помешивая. В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите еще 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт: Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила эту аджику для своей семьи. Даже те, кто не любит острое, оценили ее универсальность. Кстати, вместо острого перца можно добавить хрен для особой пикантности. Находка, а не рецепт!