Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 14:00

Перестала закрывать лечо — теперь только томатная аджика на зиму: она и в борщ, и на пиццу, и просто мазать на хлеб

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это не просто соус, а настоящий кулинарный хамелеон: густая, ароматная, с ярким вкусом помидоров, сладкого и острого перца, чеснока и пряностей. Аджика получается насыщенной, с приятной остринкой и легкой кислинкой, идеально балансирующей сладость овощей. Она заменяет и кетчуп, и томатную пасту, и даже лечо — открываешь банку зимой и добавляешь куда угодно. Готовится без сложных стерилизаций, из доступных продуктов, а хранится отлично. Один раз попробовав, вы забудете о покупных соусах.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 2-3 стручка острого перца (по вкусу), 2 головки чеснока, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка уксусной эссенции (или 100 мл 9% уксуса). Овощи пропустите через мясорубку, сложите в кастрюлю, добавьте масло, соль и сахар, варите на среднем огне 40-50 минут до загустения, периодически помешивая. В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите еще 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт: Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила эту аджику для своей семьи. Даже те, кто не любит острое, оценили ее универсальность. Кстати, вместо острого перца можно добавить хрен для особой пикантности. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом
Общество
Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом
Вместо покупной икры — баклажанная икра с грибами на зиму: и на бутерброды, и к картошке, и просто так, пальчики оближешь
Общество
Вместо покупной икры — баклажанная икра с грибами на зиму: и на бутерброды, и к картошке, и просто так, пальчики оближешь
Три рецепта лечо на зиму: нежная классика, с баклажанами и дерзко острое
Семья и жизнь
Три рецепта лечо на зиму: нежная классика, с баклажанами и дерзко острое
Вместо обычного лечо — итальянское с орегано и базиликом: зимой открываю, и вкус Италии на столе
Общество
Вместо обычного лечо — итальянское с орегано и базиликом: зимой открываю, и вкус Италии на столе
Гуляш тушить долго: делаю фрикадельки в овощном соусе — вкуснота к любому гарниру
Общество
Гуляш тушить долго: делаю фрикадельки в овощном соусе — вкуснота к любому гарниру
рецепты
лечо
томаты
соусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адская жара массово убивает жителей одной страны
Пропавших пилотов Cessna 182 нашли после сигнала по радиостанции
В Черном море обнаружили американский самолет-разведчик
Коллекторы-садисты: мужчину облили кипятком и убили из-за 30 тысяч рублей
Появились кадры с места покушения на Ткачука
Боец ВС РФ проскочил через огонь на «буханке» и спас товарищей
Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ
Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе
Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США
Прокуратура обжалует приговор Лерчек
Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США
Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела
«Малыша увидел»: подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка
Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти
В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой
«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»
Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году
Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии
Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил
Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.