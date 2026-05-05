05 мая 2026 в 17:15

Вместо ежиков с рисом готовлю гречаники с фаршем: горячее два в одном — тут и мясо, и гарнир

Фото: D-NEWS.ru
Гречаники с фаршем — это сочное сытное блюдо, в котором гармонично сочетаются мясо и гречневая крупа. Это идеальный вариант для сытного семейного ужина.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г мясного фарша, 1 стакан гречневой крупы, 2 луковицы, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 яйцо, соль, перец, паприка, растительное масло.

Как приготовить

Гречку отварите до готовности. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Половину зажарки отложите, в оставшуюся добавьте томатную пасту и 1,5 стакана воды, доведите до кипения. Фарш смешайте с гречкой, отложенной зажаркой, яйцом, солью и специями. Скатайте шарики.

Выложите шарики в сковороду с томатным соусом. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут. Подавайте со сметаной.

Проверено редакцией
Россиянам рассказали, о чем молятся святому Георгию Победоносцу
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Дарья Иванова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

