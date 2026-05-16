Беру печень и пачку клюквы — паштет круче любых французских: простой рецепт в духовке

Этот паштет получается настолько нежным и насыщенным, что многие сначала принимают его за ресторанную закуску. Печень запекается вместе с овощами, благодаря чему вкус становится мягким и глубоким, а сверху появляется яркий кисло-сладкий слой из клюквы. В итоге получается настоящий праздничный паштет без сложной готовки и дорогих продуктов.

Особенно эффектно такой паштет смотрится в разрезе: нежная сливочная основа и рубиновая клюквенная заливка сверху. А вкус идеально сочетается с хрустящим багетом или тостами.

Ингредиенты

Куриная печень — 600 г, лук — 2 шт., морковь — 1 шт., стебель сельдерея — 1 шт., сливочное масло — 80 г, сливки — 100 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, клюква — 250 г, сахар — 2-3 ст. л., желатин — 10 г, вода — 80 мл.

Приготовление

Печень промывают и очищают от лишних пленок. Лук, морковь и сельдерей нарезают крупными кусочками. Все ингредиенты выкладывают в форму для запекания, добавляют немного масла, соль и перец. Запекают примерно 30–35 минут при 180 градусах, пока печень полностью не приготовится.

Готовую печень с овощами слегка остужают, затем перекладывают в блендер. Добавляют сливочное масло и сливки, после чего взбивают до очень нежной и гладкой массы.

Паштет распределяют по форме или контейнеру и убирают в холодильник. Для клюквенного слоя ягоды взбивают и прогревают с сахаром несколько минут, пока они не начнут лопаться и выделять сок. Желатин заранее растворяют в теплой воде и добавляют к клюкве.

Слегка остывшую ягодную массу выливают сверху на паштет и снова убирают в холодильник до полного застывания.

Получается очень нежный паштет с яркой ягодной кислинкой и красивой праздничной подачей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует не пересушивать печень в духовке — тогда паштет получится особенно мягким и кремовым. Показалось, что сначала надо запечь овощи и потом добавить печень. А клюквенный слой лучше делать с легкой кислинкой, без лишнего сахара — так вкус получается намного интереснее.