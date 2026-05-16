День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 18:05

Беру печень и пачку клюквы — паштет круче любых французских: простой рецепт в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот паштет получается настолько нежным и насыщенным, что многие сначала принимают его за ресторанную закуску. Печень запекается вместе с овощами, благодаря чему вкус становится мягким и глубоким, а сверху появляется яркий кисло-сладкий слой из клюквы. В итоге получается настоящий праздничный паштет без сложной готовки и дорогих продуктов.

Особенно эффектно такой паштет смотрится в разрезе: нежная сливочная основа и рубиновая клюквенная заливка сверху. А вкус идеально сочетается с хрустящим багетом или тостами.

Ингредиенты

Куриная печень — 600 г, лук — 2 шт., морковь — 1 шт., стебель сельдерея — 1 шт., сливочное масло — 80 г, сливки — 100 мл, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, клюква — 250 г, сахар — 2-3 ст. л., желатин — 10 г, вода — 80 мл.

Приготовление

Печень промывают и очищают от лишних пленок. Лук, морковь и сельдерей нарезают крупными кусочками. Все ингредиенты выкладывают в форму для запекания, добавляют немного масла, соль и перец. Запекают примерно 30–35 минут при 180 градусах, пока печень полностью не приготовится.

Готовую печень с овощами слегка остужают, затем перекладывают в блендер. Добавляют сливочное масло и сливки, после чего взбивают до очень нежной и гладкой массы.

Паштет распределяют по форме или контейнеру и убирают в холодильник. Для клюквенного слоя ягоды взбивают и прогревают с сахаром несколько минут, пока они не начнут лопаться и выделять сок. Желатин заранее растворяют в теплой воде и добавляют к клюкве.

Слегка остывшую ягодную массу выливают сверху на паштет и снова убирают в холодильник до полного застывания.

Получается очень нежный паштет с яркой ягодной кислинкой и красивой праздничной подачей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует не пересушивать печень в духовке — тогда паштет получится особенно мягким и кремовым. Показалось, что сначала надо запечь овощи и потом добавить печень. А клюквенный слой лучше делать с легкой кислинкой, без лишнего сахара — так вкус получается намного интереснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Общество
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Печень держу в молоке и готовлю в сметане: семья вместо гуляшей и котлет требует ее — вкусный способ добавить в рацион полезный продукт
Общество
Печень держу в молоке и готовлю в сметане: семья вместо гуляшей и котлет требует ее — вкусный способ добавить в рацион полезный продукт
Пирог с клюквой и творожным кремом — вкус зимних праздников
Семья и жизнь
Пирог с клюквой и творожным кремом — вкус зимних праздников
Зимний хит! Квашеная капуста с клюквой — яркая, хрустящая, всегда удачная
Семья и жизнь
Зимний хит! Квашеная капуста с клюквой — яркая, хрустящая, всегда удачная
Паштет из куриной печени — просто, быстро, вкусно: три проверенных рецепта
Семья и жизнь
Паштет из куриной печени — просто, быстро, вкусно: три проверенных рецепта
печень
клюква
паштеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии водитель въехал в толпу прохожих
«Ликвидированный» Трампом главарь ИГ умер два года назад
Москву ждут майские грозы
На выстрелившего в подростка мужчину в Люберцах завели дело
«Высоко ценим»: МИД Приднестровья назвал преимущества указа Путина
У Стармера появился неожиданный конкурент
Раскрыты последствия мощного взрыва на АЗС в Пятигорске
В Перми загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров
Был изгоем — стал героем: что случилось с одинокой макакой Панчем
Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I
«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене
Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет
Раскрыты подробности тройного удара ВСУ по Тульской области
Политолог ответил, почему Трамп решил отказаться поддерживать Тайвань
Составлен список российских звезд, которые могут вернуться в Россию
В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана
«Пошли во все тяжкие»: в Киеве раскрыли, как «выбивались» деньги для Ермака
Российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «бандитском беспределе»
Двух силовиков обвинили в изнасиловании преступницы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.