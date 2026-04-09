09 апреля 2026 в 17:06

На Пасху буду готовить «Сирень»: красивый и вкусный салат из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат «Сирень» идеально вписывается в весенний праздничный стол. Он не только нарядный — в виде веточек сирени — но и готовится из привычных, доступных продуктов. Нежная курица, ароматные грибы, свежие огурцы — все вместе создает настоящий весенний вкус.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт., лук — 1/2 шт., шампиньоны — 250 г, растительное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу, маринованные огурцы — 2–3 шт., яйца — 4 шт., майонез — по вкусу, кукуруза — 1/4 банки, петрушка — несколько веточек, свекла — 1/2 шт., вода — 750 мл.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до румяной корочки, посолите и поперчите. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Маринованные огурцы измельчите.

Свеклу натрите, залейте кипятком, остудите и процедите. Яйца отварите, разделите белки и желтки, натрите отдельно. Часть белков замочите в свекольном настое 10 минут, затем слейте жидкость.

Выложите салат слоями, промазывая майонезом: курица, грибы с луком, кукуруза с огурцами. Сверху посыпьте желтком, а белки — белые и окрашенные — уложите в виде веточек сирени, дополнив петрушкой.

Ранее мы делились рецептом из пачки теста. Печем круассаны-пиццы — домашние расхватают их еще горячими.

Читайте также
Тарталетки — прошлый век. Слойки с яичным салатом и маринованными огурцами — сочнее, нежнее и в сто раз быстрее
Тарталетки — прошлый век. Слойки с яичным салатом и маринованными огурцами — сочнее, нежнее и в сто раз быстрее
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Аналитики зафиксировали всплеск интереса к пасхальной выпечке
Аналитики зафиксировали всплеск интереса к пасхальной выпечке
«Не плачь, это не конец»: пророчество Ванги на 12 апреля шокировало Сеть
«Не плачь, это не конец»: пророчество Ванги на 12 апреля шокировало Сеть
Кростини я впервые сделал из остатков колбасы и багета — теперь это моя любимая закуска
Кростини я впервые сделал из остатков колбасы и багета — теперь это моя любимая закуска
Ольга Шмырева
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

