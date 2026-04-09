На Пасху буду готовить «Сирень»: красивый и вкусный салат из простых продуктов

Этот салат «Сирень» идеально вписывается в весенний праздничный стол. Он не только нарядный — в виде веточек сирени — но и готовится из привычных, доступных продуктов. Нежная курица, ароматные грибы, свежие огурцы — все вместе создает настоящий весенний вкус.

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт., лук — 1/2 шт., шампиньоны — 250 г, растительное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу, маринованные огурцы — 2–3 шт., яйца — 4 шт., майонез — по вкусу, кукуруза — 1/4 банки, петрушка — несколько веточек, свекла — 1/2 шт., вода — 750 мл.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до румяной корочки, посолите и поперчите. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до готовности. Маринованные огурцы измельчите.

Свеклу натрите, залейте кипятком, остудите и процедите. Яйца отварите, разделите белки и желтки, натрите отдельно. Часть белков замочите в свекольном настое 10 минут, затем слейте жидкость.

Выложите салат слоями, промазывая майонезом: курица, грибы с луком, кукуруза с огурцами. Сверху посыпьте желтком, а белки — белые и окрашенные — уложите в виде веточек сирени, дополнив петрушкой.

Ранее мы делились рецептом из пачки теста. Печем круассаны-пиццы — домашние расхватают их еще горячими.