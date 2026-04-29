Маринованный красный лук — классика среди закусок к шашлыку: простой рецепт

Маринованный красный лук — это классическая закуска к шашлыку, которая готовится за 10 минут и делает мясо вкуснее. Хрустящий, пикантный, с кисло-сладким маринадом, он идеально оттеняет жирное мясо и придает свежесть.

Для приготовления понадобится: 2 крупные красные луковицы, 100 мл воды, 50 мл уксуса (9%), 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 3-4 горошины черного перца, 1 лавровый лист.

Рецепт: лук нарежьте тонкими полукольцами. В небольшой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, перец и лавровый лист. Доведите до кипения, размешайте до растворения сахара и соли. Снимите с огня, дайте остыть 2-3 минуты. Залейте горячим маринадом нарезанный лук.

Перемешайте, дайте остыть при комнатной температуре. Уберите в холодильник минимум на 30 минут (чем дольше, тем вкуснее). Подавайте к шашлыку, мясу или как самостоятельную закуску.

