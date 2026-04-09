Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 11:05

Пачка теста и 20 минут: печем круассаны-пиццы — домашние расхватают их еще горячими

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Круассаны-пицца простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для быстрого перекуса, сытного завтрака, неожиданных гостей или праздничной закуски без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, румяное слоеное тесто, а внутри — нежная, сочная начинка из вареных яиц, сыра, ветчины и соленого огурчика, которая делает каждый мини-круассан ароматным и по-настоящему аппетитным.

Вам понадобится

Слоеное тесто — 400 г, сыр — 120 г, вареные яйца — 3 шт., ветчина или колбаса — 150 г, соленый огурец — 1–2 шт., желток — 1 шт.

Приготовление

Тесто слегка раскатайте и нарежьте на треугольники. Вареные яйца натрите на терке, сыр тоже натрите, ветчину и соленый огурец нарежьте мелкими кубиками и все смешайте. На широкую часть каждого треугольника выложите начинку и аккуратно сверните заготовки в форме мини-круассанов.

Переложите их на противень с пергаментом, смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до красивой золотистой корочки. Подавайте горячими — такие круассаны улетают со стола моментально.

Ранее мы делились рецептом гренок не на молоке. Фишка в сливках и контрастной намазке — сыр и джем.

Проверено редакцией
тесто
круассаны
пицца
закуска
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецборт МЧС России доставил в Дагестан свыше 23 тонн гуманитарной помощи
Профессор объяснил, как спастись при встрече с диким животным
Британия разозлилась из-за прохода российского фрегата через Ла-Манш
Врач дал советы, как помочь пострадавшему в ДТП человеку
Пенсионерку несли до скорой из-за нечищеных дорог
Почему не работает Telegram сегодня, 9 апреля: сбои, когда заблокируют
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря генсека «Хезболлы»
В ФСБ раскрыли последствия действий агента СБУ в Чите
Российская пара потребовала 15 млн рублей после неудачной вазэктомии
Траурные венки и рыдания: как провожают в последний путь убитую учительницу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 апреля: где сбои в России
«Наблюдаем игру»: раскрыта хитрость европейцев в отношениях с Трампом
Вскрылась новая мошенническая схема с голосовыми сообщениями бойцам СВО
Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону
«Возможности ограничены»: политолог оценил идею Трампа наказать НАТО
«Хезболла» стерла в порошок объекты на севере Израиля
Дом без усилий: как меняется роль бытовых задач
Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей
В России станет больше оснований для выдворения мигрантов
Политолог раскрыл, как украинцы дают отпор ТЦК
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.