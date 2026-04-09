Пачка теста и 20 минут: печем круассаны-пиццы — домашние расхватают их еще горячими

Круассаны-пицца простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для быстрого перекуса, сытного завтрака, неожиданных гостей или праздничной закуски без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, румяное слоеное тесто, а внутри — нежная, сочная начинка из вареных яиц, сыра, ветчины и соленого огурчика, которая делает каждый мини-круассан ароматным и по-настоящему аппетитным.

Вам понадобится

Слоеное тесто — 400 г, сыр — 120 г, вареные яйца — 3 шт., ветчина или колбаса — 150 г, соленый огурец — 1–2 шт., желток — 1 шт.

Приготовление

Тесто слегка раскатайте и нарежьте на треугольники. Вареные яйца натрите на терке, сыр тоже натрите, ветчину и соленый огурец нарежьте мелкими кубиками и все смешайте. На широкую часть каждого треугольника выложите начинку и аккуратно сверните заготовки в форме мини-круассанов.

Переложите их на противень с пергаментом, смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до красивой золотистой корочки. Подавайте горячими — такие круассаны улетают со стола моментально.

