Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака

Секрет изысканной выпечки без труда кроется в умной импровизации. Вместо часов у плиты — готовое слоеное тесто, а вместо сложного крема — сочные яблоки и груши, томленные в масле с джемом.

Что понадобится

Готовые круассаны (или слоеное тесто) — 4–6 шт., яблоко — 1 шт. (крупное), груша — 1 шт., джем (абрикосовый или яблочный) — 5 ст. л., сливочное масло — 20 г, ром (светлый или темный) — 1-2 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Яблоко и грушу очищаю от кожуры и семян, нарезаю аккуратными кубиками со стороной примерно 1 см.

В сковороде растапливаю сливочное масло, выкладываю фрукты и обжариваю на среднем огне около 5 минут до легкого размягчения. Добавляю 2-3 ст. л. джема, перемешиваю и тушу еще минуту, затем снимаю с огня. Для пропитки смешиваю в пиале оставшийся джем с 100 мл очень горячей воды и ромом до однородности.

Каждый круассан надрезаю вдоль, не дорезая до конца, и аккуратно раскрываю, как книжку. Внутренние поверхности слегка смазываю пропиткой. Выкладываю остывшую фруктовую начинку, закрываю круассан и слегка прижимаю.

Сверху кисточкой наношу оставшуюся пропитку. Выкладываю круассаны на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю 12–15 минут до золотистого цвета. Подаю сразу, щедро припудрив сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов.

Читайте также
Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
Общество
Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Общество
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
Общество
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае
Общество
Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
США
Священник из США признался, что печет куличи по рецепту бабушки из России
Общество
рецепты
еда
круассаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ
Силы ПВО отработали в Ростовской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 апреля: инфографика
Туристка после выживания рассказала о 30-часовой борьбе за жизнь
Раскрыта новая мошенническая схема под видом ЖКХ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 апреля
В России разработали ГОСТ на приготовление печенки и почек «по-русски»
Биолог назвала неочевидное насекомое, которое можно выращивать в теплицах
«Калории или состав»: раскрыто, что важнее при правильном питании
В России ужесточили продажу некоторых лекарственных препаратов
Психолог назвала признаки того, что партнер является абьюзером
Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ за неделю
Стало известно, почему кружится голова при подъеме с кровати
Мошенники в униформе газовщиков стали чаще заходить в квартиры россиян
«Черный день»: что на Западе и в России говорят об итогах выборов в Венгрии
Бойцы ВС РФ заняли важный рубеж после ожесточенного боя в зоне СВО
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Ортопед рассказал, какие кровати и матрасы спасут детей от сколиоза
Врач объяснила, почему человек внезапно забывает, зачем зашел в комнату
Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

