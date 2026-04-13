Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака

Секрет изысканной выпечки без труда кроется в умной импровизации. Вместо часов у плиты — готовое слоеное тесто, а вместо сложного крема — сочные яблоки и груши, томленные в масле с джемом.

Что понадобится

Готовые круассаны (или слоеное тесто) — 4–6 шт., яблоко — 1 шт. (крупное), груша — 1 шт., джем (абрикосовый или яблочный) — 5 ст. л., сливочное масло — 20 г, ром (светлый или темный) — 1-2 ст. л., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Яблоко и грушу очищаю от кожуры и семян, нарезаю аккуратными кубиками со стороной примерно 1 см.

В сковороде растапливаю сливочное масло, выкладываю фрукты и обжариваю на среднем огне около 5 минут до легкого размягчения. Добавляю 2-3 ст. л. джема, перемешиваю и тушу еще минуту, затем снимаю с огня. Для пропитки смешиваю в пиале оставшийся джем с 100 мл очень горячей воды и ромом до однородности.

Каждый круассан надрезаю вдоль, не дорезая до конца, и аккуратно раскрываю, как книжку. Внутренние поверхности слегка смазываю пропиткой. Выкладываю остывшую фруктовую начинку, закрываю круассан и слегка прижимаю.

Сверху кисточкой наношу оставшуюся пропитку. Выкладываю круассаны на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю 12–15 минут до золотистого цвета. Подаю сразу, щедро припудрив сахарной пудрой.

