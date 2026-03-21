Бросаю дольку шоколада на тесто — и в духовку! Готовлю треугольники к чаю вкуснее круассанов

Беру готовое слоеное тесто и любимый шоколад — и создаю хрустящие, тающие во рту треугольнички прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для быстрого чаепития или когда хочется побаловать себя без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые треугольнички с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — тягучая, ароматная шоколадная начинка, которая так аппетитно вытекает при каждом укусе. Они такие вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем вы успеваете их остудить.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 1 плитка молочного или темного шоколада (около 100 граммов), 1 яйцо для смазывания.

Тесто разморозьте и слегка раскатайте. Нарежьте на квадраты или треугольники. Шоколад поломайте на небольшие кусочки. На каждый кусочек теста выложите несколько долек шоколада, сложите треугольником и защипните края вилкой. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

