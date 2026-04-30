30 апреля 2026 в 15:43

В ГД раскрыли, как беседа Путина и Трампа скажется на отношениях РФ и США

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа шагом к нормализации отношений РФ и США

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал шагом к нормализации российско-американских отношений, сказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, Москва благодарна Вашингтону за стремление урегулировать конфликт на Украине, а не продолжать его.

Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений. Безусловно важно, что в центре обсуждения была проблематика украинского урегулирования, несмотря на обострение в зоне Персидского залива. А также тот факт, что оба лидера высказали схожие оценки действиям режима [президента Украины] Владимира Зеленского, который ведет линию на затягивание конфликта при поддержке европейской партии войны, — сказал Слуцкий.

Он отметил, что Россия была близка к завершению конфликта весной 2022 года. Также он упомянул, что переговоры в Стамбуле тогда сорвались по указке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, действовавшего в союзе с администрацией тогда еще президента США Джо Байдена.

У нынешней администрации США другие подходы. Там по-прежнему готовы оказывать содействие завершению боевых действий на Украине и не снимают этот вопрос со своей внешнеполитической повестки, — сказал Слуцкий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что необходимо для разрешения украинского кризиса. По словам министра, оно будет невозможным без устранения первопричин конфликта.

