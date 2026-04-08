08 апреля 2026 в 13:28

Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг

Зампред ВРНС Иванов: в Великий четверг нужно сходить на литургию и причаститься

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Великий четверг необходимо посетить литургию и принять причастие, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в этот день пост становится менее строгим.

Великий четверг — один из самых важных дней Страстной седмицы. В этот день главное — быть на литургии и причаститься. Пост в это время смягчается: разрешается горячая пища с растительным маслом. Однако это не повод для пиршества. Духовная радость о даре Евхаристии должна быть для нас важнее телесного утешения. И еще одно важное напоминание: с этого дня и до праздника Святой Троицы в храме отменяются земные поклоны — в знак того, что Господь уже совершил искупление и мы вступаем в период пасхальной радости, — поделился Иванов.

Он указал, что в утренние часы Великого четверга проводится Литургия святителя Василия Великого. По словам зампреда ВРНС, в рамках данной службы верующие стремятся принять Святые Христовы Таинства, чтобы стать участниками Тайной вечери.

Вечером в Великий четверг совершается утреня Великой Пятницы с чтением Двенадцати Страстных Евангелий. Это особое богослужение, на котором мы слышим последовательное повествование о страданиях Христовых — от последней беседы с учениками до погребения. Верующие стоят с зажженными свечами, как те десять дев из евангельской притчи, которые вышли навстречу Жениху. Этот огонь многие стараются принести домой и сохранить до Пасхи — как напоминание о свете Христовой веры, который не должен погаснуть в нашей душе, — добавил Иванов.

Он отметил, что в народе этот день известен как Чистый четверг. По словам зампреда ВРНС, принято умываться рано утром, до восхода солнца, тщательно убирать дом и начинать готовить куличи и красить яйца.

Ранее священник Александр Волков заявил, что мыть окна или убираться в Чистый четверг не имеет особого смысла. По его словам, эти действия не связаны с церковными канонами.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
