Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху

Экс-участница шоу Comedy Woman Елена Борщева призналась в беседе с 360.ru, что будет отмечать Пасху с большой семьей. Актриса планирует покрасить яйца с помощью пены для бритья и попробовать новый рецепт глазури для куличей.

Мы с детьми всегда пробуем новые рецепты окрашивания яиц. Например, в этом году попробуем с помощью пены для бритья. А еще попробую новый рецепт глазури для куличей. Будем отмечать вместе с семьей. Обязательно сыграем в «битки» — это традиция. В этом году ко мне еще приедет мать, у нас в гостях будет свекровь, поэтому намечается большой семейный праздник, — рассказала Борщева.

Она уточнила, что привыкла не покупать куличи, а самостоятельно печь их. Юмористка добавила, что по традиции ходит в церковь на ночную пасхальную службу, а перед Пасхой вместе с детьми освящает куличи, яйца и творожную пасху.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, что на Пасху традиционно прощает всех людей, избавляясь от обид и негатива. Знаменитость отметила, что уже заказала кулич и творожную пасху в преддверии праздника.