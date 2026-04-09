Бледанс рассказала о личной традиции на Пасху

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с 360.ru рассказала, что на Пасху традиционно прощает всех людей, избавляясь от обид и негатива. Знаменитость отметила, что уже заказала кулич и творожную пасху в преддверии праздника.

Моя личная традиция — прощать все обиды на Пасху. Надо стараться принимать людей такими, какие они есть. Мы же сами далеко не идеальны и можем совершать ошибки. Мы как будто заново рождаемся и становимся чистыми, без всякой грязи в голове. Ну еще яйца красим — это дело святое, — высказалась Бледанс.

По словам актрисы, в ее семье пасхальные традиции незыблемы. Знаменитость, как и ее родственники, освящает куличи и пасху, а ночью идет в храм, одевшись во все белое. В этот день у них принято обниматься и делиться самыми светлыми пожеланиями.

Ранее Бледанс заявила, что успешные и счастливые люди не становятся хейтерами. Она отметила, что любая звезда должна уметь справляться с негативными комментариями. Актриса подчеркнула, что главное — научиться не реагировать на негатив. По ее словам, всегда найдутся люди, которые будут обесценивать достижения.