«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне Академик Зеленый: в будущем у России появится суверенная база на Луне

У России в будущем может появиться суверенная база на южном полюсе Луны, заявил научный руководитель института космических исследований Российской академии наук академик Лев Зеленый в ходе Российского космического форума. По его словам, на южном полюсе более серьезная конкуренция.

У меня такое интуитивное чувство, что в будущем может быть своя такая суверенная база России. Она обязательно будет на северном полюсе Луны, на южном полюсе конкуренция серьезная, мы туда немножко опаздываем, — сказал Зеленый.

По словам ученого, в дальнейшем Россия также планирует отправить на планету несколько луноходов. Один будет исследовать «ближние окрестности», а второй сосредоточится на поиске воды и полезных ископаемых, пояснил Зеленый.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению планеты. По его словам, до этого момента исследование Луны было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.