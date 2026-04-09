09 апреля 2026 в 15:17

«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне

Академик Зеленый: в будущем у России появится суверенная база на Луне

Фото: Nasa/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press
У России в будущем может появиться суверенная база на южном полюсе Луны, заявил научный руководитель института космических исследований Российской академии наук академик Лев Зеленый в ходе Российского космического форума. По его словам, на южном полюсе более серьезная конкуренция.

У меня такое интуитивное чувство, что в будущем может быть своя такая суверенная база России. Она обязательно будет на северном полюсе Луны, на южном полюсе конкуренция серьезная, мы туда немножко опаздываем, — сказал Зеленый.

По словам ученого, в дальнейшем Россия также планирует отправить на планету несколько луноходов. Один будет исследовать «ближние окрестности», а второй сосредоточится на поиске воды и полезных ископаемых, пояснил Зеленый.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению планеты. По его словам, до этого момента исследование Луны было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.

Космос
Луна
Россия
космические корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Бледанс рассказала о личной традиции на Пасху
Военэксперт ответил, как Россия защитит суда в море от терактов ВСУ
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

