У российской судьи нашли более 20 объектов недвижимости У судьи из Ивановской области Саландиной нашли более 20 объектов недвижимости

Более 20 объектов недвижимости, включая квартиры, дома и земельные участки, оформлены на судью Арбитражного суда Ивановской области Анастасию Саландину и ее родственников, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным источников, имущество приобреталось по цене значительно ниже кадастровой и рыночной стоимости.

Саландина А. С. имеет на праве собственности 4 объекта недвижимости в Ивановской области, купленных в 2021-2024 годах многократно ниже кадастровой и рыночной стоимости. Ее супруг имеет 10 объектов недвижимости, на мать судьи записано 3 объекта недвижимости, на отца — еще 4 объекта, — сказал собеседник агентства.

По оценке правоохранительных органов, указанная недвижимость может использоваться в коммерческих целях, однако сведения о доходах от аренды в декларациях отсутствуют. Совокупный доход Саландиной за 2023–2025 годы составил немногим более 7,7 млн рублей, ее супруга — более 870 тыс. рублей. Родители судьи являются пенсионерами и получают выплаты, не превышающие 20 тыс. рублей.