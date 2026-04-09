Против иноагента Слепакова возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по материалам проверки прокуратуры Москвы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, юморист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента.

В отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

