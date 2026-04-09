09 апреля 2026 в 15:08

Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения

МСОП: императорским пингвинам грозит вымирание из-за таяния льдов в Антарктиде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Императорские пингвины и кергеленские морские котики включены в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, сообщили в Международном союзе охраны природы. Основной причиной названы климатические изменения, влияющие на экосистему Антарктики.

Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь считаются видами, которым грозит вымирание. Изменение климата в Антарктике ведет к снижению площади морского льда, что к 2080-м годам может привести к сокращению популяции императорских пингвинов в два раза, в то время как численность морских котиков с 2000 года уже снизилась на 50% из-за сокращения доступных источников пропитания, — сообщили в МСОП.

Также в категорию уязвимых включены южные морские слоны, популяция которых серьезно пострадала от распространения птичьего гриппа. В отдельных колониях заболевание приводит к гибели до 90% новорожденных особей.

Численность императорских пингвинов в 2009–2018 годах сократилась примерно на 10%, что эквивалентно около 20 тыс. особей. Популяция кергеленских морских котиков уменьшилась с примерно 2,2 млн особей в 1999 году до менее 950 тыс. к 2025 году.

Ранее фотоловушки, размещенные на острове Трувана (официальное название — Кейп-Баррен) у северо-восточного побережья Тасмании, впервые засняли редчайших животных. Среди них — светлая ехидна, белоногий даннарт и японский бекас.

