Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России

Победа «Спартака» в матче против «Зенита» была ожидаемой, заявил тренер Валерий Непомнящий. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что бывший футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин все четко и грамотно объяснил по поводу предстоящего матча в студии перед началом поединка.

Я ожидал, что «Спартак» выиграет. В предматчевой студии Аршавин все четко и грамотно разложил — и как пройдет игра, и что будет серия пенальти. Так и получилось, предугадал. И по результату, и по качеству игры. А пенальти — это лотерея, — сказал Непомнящий.

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, на 44-й минуте аргентинец Эсекьель Барко не реализовал пенальти. В послематчевой серии сильнее оказались спартаковцы: на неточный удар 18-летнего воспитанника «Зенита» Даниила Кондакова красно-белые ответили голом с точки в исполнении защитника Кристофера Ву.

Ранее бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что сине-бело-голубые не должны были доводить дело до серии пенальти в матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.