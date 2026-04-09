Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 15:17

Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц

Гастроэнтеролог Сластен: лаки и маркеры нельзя использовать для покраски яиц

Подписывайтесь на нас в MAX

Лаки, маркеры и аэрозольные краски нельзя использовать для пасхальных яиц, рассказала «Радио 1» гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Она отметила, что такие красители могут проникнуть внутрь продукта через скорлупу.

А вот с искусственными красителями нужно быть внимательными. Если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь. Кроме того, художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые проникнут даже сквозь незаметные микротрещины, — рассказала Сластен.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что еще одним спорным веществом является парафин. По ее словам, сам по себе он не нанесет вреда, однако в составе могут быть ароматизаторы или другие химические добавки.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что на Пасху следует съедать не больше трех яиц. По ее словам, переедание в этот праздник особенно опасно для тех, кто соблюдал пост, так как резкая смена рациона может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

Здоровье
красители
Пасха
яйца
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сыгравший в «Жестяном барабане» актер Адорф скончался в возрасте 95 лет
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.