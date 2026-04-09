Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц Гастроэнтеролог Сластен: лаки и маркеры нельзя использовать для покраски яиц

Лаки, маркеры и аэрозольные краски нельзя использовать для пасхальных яиц, рассказала «Радио 1» гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Она отметила, что такие красители могут проникнуть внутрь продукта через скорлупу.

А вот с искусственными красителями нужно быть внимательными. Если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь. Кроме того, художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые проникнут даже сквозь незаметные микротрещины, — рассказала Сластен.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что еще одним спорным веществом является парафин. По ее словам, сам по себе он не нанесет вреда, однако в составе могут быть ароматизаторы или другие химические добавки.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что на Пасху следует съедать не больше трех яиц. По ее словам, переедание в этот праздник особенно опасно для тех, кто соблюдал пост, так как резкая смена рациона может привести к серьезным проблемам с пищеварением.