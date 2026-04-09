Аналитики зафиксировали всплеск интереса к пасхальной выпечке

Российские федеральные розничные сети стали продавать больше куличей, по итогам 2025 года реализация этой выпечки выросла на 11% в натуральном и на 24% в денежном выражении. Средневзвешенная цена куличей составляла 560 рублей за килограмм, или на 11% выше, чем в 2024 году, — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, всплеск продаж обеспечили в первую очередь куличи с небольшим сроком годности — до 21 дня. Их реализация в физическом выражении выросла на 12%, тогда как продукция длительного хранения (более 21 дня) показала скромную динамику — плюс 7%. Эксперты связывают это с изменением потребительских привычек: покупатели все чаще отдают предпочтение более «живой» выпечке, даже если ее нужно съесть быстрее.

При этом аналитики подчеркивают, что цифры основаны исключительно на чековых данных федеральных розничных сетей. Оборот несетевых каналов продаж — небольших пекарен, рынков и частных кондитеров — в исследование не попал.

Ранее стало известно, сколько стоят пасхальные куличи в магазине Госдумы. Среди предложений: кулич с кремом маскарпоне и клюквенным конфи за 1900 рублей, кекс «Пасхальное кольцо» с помадкой за 1200 рублей, а также кулич с меренгой.