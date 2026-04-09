Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:45

Аналитики зафиксировали всплеск интереса к пасхальной выпечке

NTech: продажи куличей в России выросли на четверть

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2025 году продажи куличей в крупных розничных сетях показали двузначный рост, об этом свидетельствуют данные NTech, предоставленные NEWS.ru. Так, если в натуральном выражении реализация увеличилась на 11%, то в деньгах — сразу на 24%.

Российские федеральные розничные сети стали продавать больше куличей, по итогам 2025 года реализация этой выпечки выросла на 11% в натуральном и на 24% в денежном выражении. Средневзвешенная цена куличей составляла 560 рублей за килограмм, или на 11% выше, чем в 2024 году, — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, всплеск продаж обеспечили в первую очередь куличи с небольшим сроком годности — до 21 дня. Их реализация в физическом выражении выросла на 12%, тогда как продукция длительного хранения (более 21 дня) показала скромную динамику — плюс 7%. Эксперты связывают это с изменением потребительских привычек: покупатели все чаще отдают предпочтение более «живой» выпечке, даже если ее нужно съесть быстрее.

При этом аналитики подчеркивают, что цифры основаны исключительно на чековых данных федеральных розничных сетей. Оборот несетевых каналов продаж — небольших пекарен, рынков и частных кондитеров — в исследование не попал.

Ранее стало известно, сколько стоят пасхальные куличи в магазине Госдумы. Среди предложений: кулич с кремом маскарпоне и клюквенным конфи за 1900 рублей, кекс «Пасхальное кольцо» с помадкой за 1200 рублей, а также кулич с меренгой.

Экономика
куличи
рост цен
Пасха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.