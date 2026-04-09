09 апреля 2026 в 12:25

Стало известно, сколько стоят пасхальные куличи в магазине Госдумы

Ассортимент пасхальной выпечки представили в магазине Государственной думы, передает корреспондент NEWS.ru. Покупатели могут выбрать куличи на любой вкус — от классических до оригинальных вариантов с изысканными начинками. Среди предложений: кулич с кремом маскарпоне и клюквенным конфи за 1900 рублей, кекс «Пасхальное кольцо» с помадкой за 1200 рублей, а также кулич с меренгой.

Кроме того, в ассортименте есть творожная пасха с цукатами стоимостью 300 рублей за 130 граммов, набор пасхальных яиц (восемь штук за 270 рублей) и даже пасхальный торт с малиной и творожным кремом. Прием заявок на выпечку стартовал с 24 марта и завершился 3 апреля.

Ранее нутрициолог Татьяна Гавловская заявила, что взрослому человеку допустимо съесть до 150 граммов кулича на Пасху, поскольку такая порция не навредит организму. Эксперт предупредила, что переедание приводит к перенасыщению простыми углеводами и лишним калориям.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов выразил мнение, что продажа в преддверии Пасхи куличей с сусальным золотом по цене от 25 тыс. до 100 тыс. рублей является настоящим кощунством. По его словам, превращение пасхального символа в предмет роскоши выглядит особенно цинично, когда страна ведет СВО.

