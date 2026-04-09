Раскрыты ужасные условия жизни мобилизованных на Украине «Звезда»: мобилизованных на Украине удерживают в недостроенных помещениях

Мобилизованных на Украине удерживают в недостроенных помещениях с ободранными стенами и входом, закрытым решеткой, сообщает телеканал «Звезда». На 60 человек выдают три кружки и восемь металлических тарелок.

Также сообщается, что места для мытья посуды отсутствуют. Постельное белье не предоставляется, санитарные условия ограничены одним душем и туалетом на всех.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации при введении фиксированных сроков службы. По ее оценке, без расширения мобилизационных мер реализовать такие изменения невозможно.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в 2026 году. По информации источника, усилить призывные меры собираются в крупных городах, включая Киев.

Также Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте. О каких именно повинностях идет речь, политик не уточнил.