09 апреля 2026 в 16:21

В Саратове пенсионерка отдала мошенникам муляж денег, чтобы помочь полиции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Саратове пенсионерка отдала мошенникам бумагу и тетрадные листы вместо денег, чтобы помочь полиции, сообщает телеканал «Саратов 24». 82-летняя жительница Волжского района Саратова начала общение с мошенниками в конце марта.

Сообщается, что женщина успела передать мошенникам 500 тыс. рублей, однако позже обратилась в полицию, так как аферисты продолжили ей звонить. Под наблюдением сотрудников правоохранительных органов женщина передала злоумышленникам муляж конверта с деньгами.

Полиции удалось задержать 34-летнего жителя Архангельска. По версии следствия, именно он выступал курьером телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры и похитили более 18 млн рублей в Москве. Полицейские задержали курьера и выясняют личности возможных сообщников.

Регионы
Саратов
мошенники
муляжи
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

