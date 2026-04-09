В Саратове пенсионерка отдала мошенникам муляж денег, чтобы помочь полиции

В Саратове пенсионерка отдала мошенникам муляж денег, чтобы помочь полиции

В Саратове пенсионерка отдала мошенникам бумагу и тетрадные листы вместо денег, чтобы помочь полиции, сообщает телеканал «Саратов 24». 82-летняя жительница Волжского района Саратова начала общение с мошенниками в конце марта.

Сообщается, что женщина успела передать мошенникам 500 тыс. рублей, однако позже обратилась в полицию, так как аферисты продолжили ей звонить. Под наблюдением сотрудников правоохранительных органов женщина передала злоумышленникам муляж конверта с деньгами.

Полиции удалось задержать 34-летнего жителя Архангельска. По версии следствия, именно он выступал курьером телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры и похитили более 18 млн рублей в Москве. Полицейские задержали курьера и выясняют личности возможных сообщников.