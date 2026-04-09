Диетолог ответила, сколько яиц можно съесть на Пасху

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На Пасху следует съедать не больше трех яиц, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, переедание в этот праздник особенно опасно для тех, кто соблюдал пост, так как резкая смена рациона может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

После пасхального дня или в саму Пасху регулярно начинают ездить скорые и привозить пациентов с обострениями желчевыводящей системы и панкреатитом. Переедание особенно опасно, когда человек держит пост, ограничивает себя. Его пищеварение перестраивается, а затем люди срываются и объедаются яйцами, булками, мясной пищей. Нормальное количество яиц, которое рекомендуют врачи-диетологи, — один-два в сутки. Мужчинам можно до трех, потому что в желтках содержится жировой компонент, который серьезно влияет на желчевыводящую систему. На Пасху мы едим яйца с желтками целиком, поэтому два-три съеденных яйца — это норма, — сказала Мизинова.

Ранее нутрициолог Татьяна Гавловская заявила, что взрослому человеку допустимо съедать до 150 граммов кулича на Пасху — такая порция не навредит организму. Она предупредила, что переедание приводит к перенасыщению простыми углеводами и лишним калориям.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
