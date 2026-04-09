В Госдуме оценили достоинства прогрессивной системы налогов

Прогрессивная система налогов является справедливой системой, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что налоговые вычеты на детей предоставляются гражданам вне зависимости от суммы налога.

На мой взгляд, это вполне справедливая система, которая позволяет уравнять слои населения. Тот, у кого зарплата маленькая, платит 13% НДФЛ и получает множество вычетов, социальных гарантий и выплат из бюджета по критериям нуждаемости. Тот, у кого большой оклад, платит больший налог и тем самым помогает нуждающимся в поддержке государства, — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что такая система позволяет поддерживать незащищенные слои населения, не меняя подход к формированию уплаты НДФЛ. Она подчеркнула, что в России налоги с доходов уплачивает каждый сам за себя, а юрлица входят в отдельную категорию.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил внедрить систему семейного налогообложения, при которой налог рассчитывается от совокупного дохода супругов. Целью нововведения является поддержка многодетных семей и справедливое распределение налоговой нагрузки.