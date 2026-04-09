09 апреля 2026 в 16:31

В Госдуме оценили достоинства прогрессивной системы налогов

Депутат Бессараб: прогрессивный налог можно назвать справедливой системой

Светлана Бессараб
Прогрессивная система налогов является справедливой системой, заявила «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что налоговые вычеты на детей предоставляются гражданам вне зависимости от суммы налога.

На мой взгляд, это вполне справедливая система, которая позволяет уравнять слои населения. Тот, у кого зарплата маленькая, платит 13% НДФЛ и получает множество вычетов, социальных гарантий и выплат из бюджета по критериям нуждаемости. Тот, у кого большой оклад, платит больший налог и тем самым помогает нуждающимся в поддержке государства, — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что такая система позволяет поддерживать незащищенные слои населения, не меняя подход к формированию уплаты НДФЛ. Она подчеркнула, что в России налоги с доходов уплачивает каждый сам за себя, а юрлица входят в отдельную категорию.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил внедрить систему семейного налогообложения, при которой налог рассчитывается от совокупного дохода супругов. Целью нововведения является поддержка многодетных семей и справедливое распределение налоговой нагрузки.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
