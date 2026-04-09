Балицкий: замглавы округа Резниченко посмертно представят к ордену Мужества

Первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко, погибший 7 апреля при эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка после удара Вооруженных сил Украины, будет посмертно представлен к ордену Мужества, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Глава региона назвал произошедшее большой трагедией и утратой для близких и коллег.

Балицкий написал, что Резниченко ежедневно трудился на благо региона и его жителей, до последнего выполняя гражданский долг. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, Александр Олегович Резниченко будет посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества, — отметил губернатор.

Ранее руководитель информировал, что за сутки в Запорожской области из-за ударов ВСУ погибли четыре человека, а 10 получили травмы и были госпитализированы. Балицкий сообщил, что атаки противника затронули Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа.