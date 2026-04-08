Раскрыто, сколько жителей Запорожья погибли из-за ударов ВСУ за сутки В Запорожье четыре человека погибли в результате атак ВСУ за сутки

За сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область погибли четыре человека и еще 10 оказались в больницах с различными травмами, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, были атакованы Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа.

За прошедшие сутки также зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов, атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы, — написал Балицкий.

Ранее глава региона сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по школе в селе Великая Знаменка ранения получили 10 человек. Среди погибших — первый заместитель руководителя администрации Каменско-Днепровского района Александр Резниченко.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия подготовит ответные шаги в отношении Украины в связи с обстрелом детей в школе Запорожской области. По словам парламентария, способ реагирования определит президент РФ Владимир Путин.