Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 17:22

В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы

Депутат Картаполов: Россия ответит Украине за обстрел детей в запорожской школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия примет ответные меры в отношении Украины из-за обстрела детей в запорожской школе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, решение о методе реагирования будет принято президентом РФ Владимиром Путиным.

То, что ответ [Украине на обстрел запорожской школы] состоится, в этом можно не сомневаться. А какой он будет — определит верховный главнокомандующий [Владимир Путин], потому что сейчас любые наши рассуждения только на руку врагу, — высказался Картаполов.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные произвели артиллерийский обстрел здания школы, расположенной в прифронтовой зоне. Согласно данным собеседника, в момент атаки в школе находились дети.

Позже глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что идет эвакуация детей из школы в селе Великая Знаменка, пострадавшей от атаки ВСУ. По его словам, обстановка остается напряженной, а обстрелы со стороны украинских военных продолжаются.

Власть
ВСУ
Россия
Запорожье
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.