В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы Депутат Картаполов: Россия ответит Украине за обстрел детей в запорожской школе

Россия примет ответные меры в отношении Украины из-за обстрела детей в запорожской школе, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, решение о методе реагирования будет принято президентом РФ Владимиром Путиным.

То, что ответ [Украине на обстрел запорожской школы] состоится, в этом можно не сомневаться. А какой он будет — определит верховный главнокомандующий [Владимир Путин], потому что сейчас любые наши рассуждения только на руку врагу, — высказался Картаполов.

Ранее источник в оперативных службах Запорожской области заявил, что украинские военные произвели артиллерийский обстрел здания школы, расположенной в прифронтовой зоне. Согласно данным собеседника, в момент атаки в школе находились дети.

Позже глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что идет эвакуация детей из школы в селе Великая Знаменка, пострадавшей от атаки ВСУ. По его словам, обстановка остается напряженной, а обстрелы со стороны украинских военных продолжаются.