Психотерапевт ответила, нужно ли вводить самозапрет на покупки Психотерапевт Грач: самозапрет на покупки через маркетплейсы помог бы шопоголику

Самозапрет на покупки через маркетплейсы и онлайн-магазины мог бы помочь тем, кто страдает шопоголизмом, считает психотерапевт Марина Грач. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что это признанное расстройство поведения. По ее словам, 5–8% населения страдают шопоголизмом.

Шопоголизм — это признанное расстройство поведения. По разным оценкам, эта проблема есть у 5–8% населения. Так что причины появления предложения о самозапрете на совершение покупок на маркетплейсах вполне понятны, — пояснила Грач.

По ее словам, зависимость от покупок на маркетплейсах можно сравнить с курением. Врач отметила, что электронная коммерция активно использует это, чтобы продавать как можно больше товаров. Грач обратила внимание, что маркетплейсы стремятся надавить на неосознанные желания потребителей.

Ранее Минэкономразвития направило обновленный проект меморандума о цифровых платформах в администрацию президента и участникам рынка. В документе предлагается закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах и расширить круг участников за счет ретейла и банков.