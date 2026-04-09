Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:42

ВС России нанесли удары по энергетическим объектам Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого подпольщик заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Россия
Минобороны РФ
спецоперация
СВО
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.