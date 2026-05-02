В Москве почти лето, а где-то холодрыга до −20: погода в РФ в будни 4–8 мая

В среднюю полосу придет потепление, а на юге будет довольно прохладно. Наиболее комфортно по температуре должно быть в Приморье, а морознее — ожидается на Чукотке, Таймыре и в Якутии. О погоде в РФ в будни с 4 по 8 мая NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода ожидается в Москве и соседних областях с 4 по 8 мая

В Москве 4 и 5 мая переменная облачность, местами кратковременный дождь. По ночам температура в диапазоне от +5 до +12 градусов, днем — от +17 до +22. В среду ночью 7–12 градусов, днем — плюс 15–20, местами небольшой дождь.

С 7 по 9 мая в столице сохранится переменная облачность с вероятностью небольших кратковременных дождей. По ночам 6–11 градусов, днем — от +13 до +18.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях температура ожидается на три-четыре градуса выше климатической нормы. Днем термометры покажут +20 и местами выше. При этом здесь ожидаются дожди разной интенсивности, особенно в северных районах.

В Рязанской, Калужской Тульской, Орловской и Брянской областях в понедельник и вторник до +22 градусов, в среду и четверг — около плюс 18–20. По ночам от +7 до +12.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях холоднее нормы: дневная температура не выше +20 градусов, по ночам от +5 до +10. Преимущественно без осадков.

К какой погоде стоит готовиться с 4 по 8 мая в Петербурге

В Питере температурный фон будет постепенно снижаться: в понедельник днем до +16 градусов, во вторник — до +15, в среду и четверг — до +14. По ночам от +5 до +8. Дождь возможен 4 мая.

На юге Карелии, в Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях в понедельник может потеплеть до 18–23 градусов. В последующие дни станет прохладнее на 2–3 градуса. По ночам от нуля до +7. Временами дожди, особенно в среду в Псковской и Новгородской областях.

В Мурманской области, а также в центре и на севере Карелии дневная температура будет достигать не выше +9, по ночам от –2 до +4. Местами дожди, в утренние и ночные часы — с мокрым снегом.

В республике Коми и Архангельской области воздух в дневные часы прогреется до +15 градусов, а во вторник местами до +20. В Ненецком автономном округе — не выше +10. Осадки в виде дождей здесь ожидаются практически на протяжении всех будней.

Какая погода ожидается между майскими праздниками в Поволжье и на Кавказе

В Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях будет теплее, чем обычно в это время года. Столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов и местами чуть выше, по ночам — от +1 до +8. Местами дожди, наиболее интенсивные 5 и 6 мая.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в начале недели днем от +13 до +18 градусов, ближе к выходным потеплеет до 18–23 градусов, в ночные часы — от +2 до +7, местами в понедельник около нуля. Осадки не прогнозируются.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях дожди, местам сильные, особенно 6 мая. Температура ниже климатической нормы на три-четыре пункта. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов, в Ростовской и Волгоградской областях в понедельник — не выше +15. В ночные часы термометры покажут от +3 до +9.

В Адыгее и Краснодарском крае холоднее нормы на четыре-пять градусов и осадки. В понедельник днем 15–17 градусов, во вторник — 13–16, по ночам от +5 до +12.

В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа также холодно и дождливо, грозы и усиление ветра до 15–20 метров в секунду. На равнинных территориях местами вероятны заморозки до –2 градусов, преобладающая ночная температура от +3 до +10. Днем воздух прогреется до 17–22 градусов.

Какая погода в первую майскую неделю будет на Урале и в Сибири

На Ямале и в ХМАО будет теплее климатической нормы на четыре-пять пунктов. В понедельник днем местами до +19 градусов, во вторник — до +17, в северных районах не выше плюс 10–12. В среду потеплеет местами до +23. В ночные часы — в диапазоне от –3 до +3 градусов. Ежедневно осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в понедельник днем от +17 до +19 градусов, во вторник местами до +22, в последующие дни — до +24. По ночам от +1 до +8. В среду небольшие кратковременные дожди.

В Алтайском крае, Омской, Томской и Новосибирской областях теплее климатической нормы. В дневные часы до плюс 19–24 градусов, по ночам от +1 до +8. Дожди на протяжении всей недели, особенно сильные в среду.

В Тыве, Хакасии, Республике Алтай, на юге и в центре Красноярья, а также в Кемеровской и Иркутской областях в понедельник максимальная температура составит плюс 18–20, во вторник и среду — 22–24 градуса выше нуля. По ночам от –3 до +4. Ежедневно возможны кратковременные дожди, в ночное и утреннее время — со снегом.

Где в России с 4 по 8 мая будет холоднее всего

Холодно будет на севере Красноярского края. На Таймыре в дневные часы около нуля, по ночам подморозит до минус 10–15 градусов, временами снег. В Туруханском округе в понедельник и среду местами до +10, во вторник резкое потепление до +18, возможны сильные дожди. В Эвенкии днем до 10–12 градусов, на протяжении будней ожидаются умеренные осадки.

В центральных районах Якутии в дневное время не выше +14 градусов, в ночь на понедельник морозы до –10, к середине недели оси ослабнут до –3. На протяжении недели осадки, которые усилятся к среде. На севере и северо-востоке республики по ночам морозы могут достигать –15 градусов и местами снег.

На Чукотке по ночам в континентальных районах до минус 14–19 градусов, на побережье — до минус 4–6. В дневное время — в диапазоне от –7 до +3. В понедельник и вторник преимущественно без осадков, в среду снег.

В Магаданской области днем от +7 до +9 градусов, по ночам морозы до –7, местами до –11, дожди, снег и мокрый снег.

Какая погода будет с 4 по 8 мая на Дальнем Востоке

На Камчатке в южных районах воздух прогреется до +9 градусов в дневное время, на севере — не выше +2, по ночам от +1 до –3. Осадки прогнозируются в разном виде, особенно на восточном побережье из-за влияния циклона, который движется к полуострову со стороны Японии.

На Сахалине в понедельник и вторник также осадки из-за циклона, днем до плюс 10–12 градусов, в среду и четверг — до +13. По ночам похолодает до нулевой отметки.

В Бурятии в понедельник и среду до 18–20 градусов тепла, во вторник небольшое похолодание и не выше +13. По ночам до +1 градуса. Ежедневно здесь прогнозируются осадки в виде дождей и мокрого снега.

В Забайкалье в понедельник потеплеет до +22 и небольшие дожди. Во вторник осадки усилятся, а воздух прогреется не выше +18 градусов. В среду до +17 и существенные дожди, местами со снегом. В ночные часы на протяжении рабочей недели столбики термометров местами опустятся до –3.

В Амурской области в понедельник до +18 градусов, во вторник — до +20, в среду — до +17. По ночам от нуля до +3 градусов, на севере вероятны заморозки. Дожди, по утрам с мокрым снегом, ожидаются все эти дни, особенно 6 мая.

В Хабаровском крае небольшие и умеренные осадки. Днем в понедельник не выше +16 градусов, во вторник и среду — до +19. По ночам от –2 до +3, в северных районах — до –6.

В Приморье в начале недели дожди, температура в понедельник до +17 градусов, во вторник — до +23, в чреду и четверг местами до +27. По ночам в начале недели от нуля до +5, ближе к выходным от +3 до +10.

