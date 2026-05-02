День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 07:00

Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы

Доцент Щербаченко: мошенники пытаются выманить код под предлогом замены домофона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники звонят гражданам от имени домофонной службы и под предлогом замены ключей или обновления системы пытаются выманить у них код из СМС, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники представляются такими сотрудниками, чтобы усыпить бдительность жертвы.

Мошенники звонят от имени домофонной службы. Как не попасться на их удочку? Схема у них простая: звонят, представляются сотрудниками УК или сервиса домофонов, сообщают о замене ключей или обновлении системы и просят продиктовать код из СМС, якобы для активации нового устройства. На самом деле это попытка получить доступ к вашим аккаунтам. Чтобы вызвать доверие и усыпить бдительность, они могут уточнять адрес, этаж, даже предлагать проверить работу домофона во время разговора, — сказал Щербаченко.

По его словам, самый простой способ защититься от таких мошеннических действий — это не называть коды из СМС. Он также добавил, что оплата за общедомовое оборудование никогда не производится наличными на месте, а все работы должны согласовываться через официальные инстанции.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб заявила, что мошенники теряют спокойствие, когда жертва задает им много вопросов. По ее словам, злоумышленники обычно звонят, выдавая себя за представителей госорганов, и под разными предлогами просят сообщить коды из СМС.

Общество
россияне
мошенники
советы
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.