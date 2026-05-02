Знаменитый рэпер задал роскошный тон своему первому туру по России

Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву на частном джете ради первого тура по России, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, во Внуково артиста встретили с размахом: ему подали икру, коньяк и бородинский хлеб, а также устроили выступление народного ансамбля и исполнили русскоязычную версию хита Low.

Отмечается, что музыкант добирался из мексиканского Канкуна через Стамбул, проведя в пути 15 часов. Частный рейс он оплатил сам, чтобы не стоять в очередях и выспаться между концертами. В дальнейшем на этом же самолете он планирует перемещаться между городами по маршруту тура — общая стоимость перелетов составила около €300 тыс. (26,5 млн рублей).

Из аэропорта знаменитость отправилась на роскошном кортеже, в который вошли три Cadillac, два Mercedes-Benz V-Class и два Sprinter. Для проживания в столице артисту предоставили люкс в отеле Four Seasons. Его выступления запланированы на 2 и 3 мая, после чего он отправится в Краснодар и Новосибирск. Всего в рамках тура состоится четыре концерта.

Ранее стало известно, что выступление рэпера Руслана Тушенцова, известного под псевдонимом СМН, запланированное на 24 апреля в екатеринбургском клубе «Свобода», перенесли на 5 июня. По данным источника, это произошло после вмешательства общественников.