Концерт популярного рэпера отменили за сутки после жалобы общественников Выступление рэпера СМН в Екатеринбурге перенесено на июнь после жалоб активистов

Выступление рэпера Руслана Тушенцова, известного под псевдонимом СМН, запланированное на 24 апреля в екатеринбургском клубе «Свобода», было перенесено на 5 июня, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации источника, произошло это после вмешательства общественников.

В сообщении говорится, что активисты обратились в полицию с заявлением, в котором выразили возмущение содержанием текстов исполнителя. По их мнению, композиции рэпера пропагандируют безнравственность и вседозволенность, что оказывает негативное влияние на несовершеннолетних поклонников. Как отметил источник, сам Тушенцов назвал причиной переноса болезнь.

