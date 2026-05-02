Косачев обвинил Запад в игнорировании вердикта ЕСПЧ по событиям в Одессе

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Запад молчит в ответ на признание Европейским судом по правам человека вины Украины в трагедии в Одессе. Он назвал происходящее «игрой в молчок».

В марте 2025 года ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда суд указал, что власти не приняли достаточных мер, чтобы предотвратить насильственные действия, и не обеспечили своевременное спасение людей.

По его словам, ЕСПЧ обладает репутацией «правосудия, отложенного в долгий ящик». Он объяснил этом тем, что решение суда было принято спустя 11 лет после трагедии. Несмотря на признание, никаких юридических действий не последовало, как и общественной реакции.

Никто не призван к ответственности, никакого морального осуждения в западных СМИ, продолжается игра в молчок, — написал Косачев.

Он заявил, что в России трагедию в Одессе не забудут. По его словам, все причастные к событиям должны будут ответить перед судом совести и общества. Косачев также обвинил европейские страны в политизации ситуации вокруг Украины, заявив, что это, по его мнению, приводит к отходу от европейских принципов.

До этого Косачев заявил, что Москва не будет поддерживать на предстоящей встрече Межпарламентского союза любые инициативы, направленные на то, чтобы представить Тегеран единственной стороной, ответственной за эскалацию на Ближнем Восток. По его мнению, дискуссия может не состояться из-за кардинальных разногласий между сторонами.