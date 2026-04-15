В Совфеде заявили, что РФ не даст свалить всю вину за войну на один Иран

Москва откажется поддерживать на предстоящей встрече Межпарламентского союза любые инициативы, направленные на то, чтобы представить Тегеран единственной стороной, ответственной за эскалацию на Ближнем Востоке, заявил в интервью ИС «Вести» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так сенатор прокомментировал повестку 152-й Ассамблеи МПС, стартующей 15 апреля в Стамбуле.
Как отметил парламентарий, ключевой темой заседаний наверняка станет ближневосточный кризис в иранском измерении, поскольку сложившаяся ситуация так или иначе волнует все мировое сообщество. По прогнозам Косачева, дискуссия в рамках экстренного пункта повестки либо вообще не состоится из-за кардинальных разногласий между участниками, либо пройдет по сценарию, который прозападные силы попытаются навязать ассамблее.
Это будет попыткой возложить всю ответственность за происходящее исключительно на Иран, и это будет столь же несправедливо, как и все предыдущие попытки протащить такую позицию через Совет Безопасности ООН. Мы совершенно точно такого рода дискуссию поддерживать по определению не сможем, — сказал зампред Совфеда.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана. Глава МИД РФ подчеркнул важность недопущения повторения вооруженного конфликта. Разговор состоялся 13 апреля.