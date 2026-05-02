День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 06:15

Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России

Правительство РФ включило трансплантацию клеток поджелудочной железы в ОМС

Фото: Пресс-служба Сеченовского университета
Подписывайтесь на нас в MAX

Пересадка островковых клеток поджелудочной железы стала доступна пациентам в России по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из постановления правительства. Речь идет о пациентах с трансплантированной почкой и инсулинозависимым сахарным диабетом.

С начала текущего года россияне уже начали на бесплатной основе пересаживать почки, верхние конечности и их фрагменты. Расширение программы трансплантации связано с развитием высокотехнологичной медицинской помощи в стране и увеличением доступности сложных операций для пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что несмотря на помощь искусственного интеллекта в сфере медицины, решающее слово остается за человеком. Она подчеркнула, что никто не планирует вносить поправки в законодательство, которые позволили бы ИИ ставить окончательную подпись под диагнозом. Что означает, что за любую ошибку будет отвечать врач.

Общество
Россия
Правительство РФ
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.