Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России

Пересадка островковых клеток поджелудочной железы стала доступна пациентам в России по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из постановления правительства. Речь идет о пациентах с трансплантированной почкой и инсулинозависимым сахарным диабетом.

С начала текущего года россияне уже начали на бесплатной основе пересаживать почки, верхние конечности и их фрагменты. Расширение программы трансплантации связано с развитием высокотехнологичной медицинской помощи в стране и увеличением доступности сложных операций для пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что несмотря на помощь искусственного интеллекта в сфере медицины, решающее слово остается за человеком. Она подчеркнула, что никто не планирует вносить поправки в законодательство, которые позволили бы ИИ ставить окончательную подпись под диагнозом. Что означает, что за любую ошибку будет отвечать врач.