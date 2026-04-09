США могут устроить государственный переворот на Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Однако, по его словам, Вашингтон пока не намерен этого делать. Он отметил, что в украинской армии действительно существует значительное недовольство действующей властью.

На самом деле, госпереворот на Украине руками военных — это нереально. И проблема здесь не в том, что у людей с оружием нет возможности захватить власть. Вопрос в том, как эту власть легитимировать. Да, в ВСУ есть недовольство, таких людей много. Но они не пойдут сегодня-завтра с автоматами на Киев. Этот переворот может конвертировать только одна страна в мире — США. Только они умеют провести грань между народно-освободительным движением и терроризмом. Или конвертировать госпереворот, назвав его национальным движением по защите демократии и свободы. Пока они не заинтересованы, чтобы снести эту власть на Украине, — сказал Килинкаров.

Ранее экс-депутат Рады Игорь Марков заявил, что разведка Украины не даст пройти митингам против жестокости сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), так как любые попытки организовать системный протест будут подавлены. По его словам, не стоит питать иллюзий о массовом характере народного возмущения.