Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:42

Россиянам назвали главную ошибку во время Пасхи

Спикер РПЦ Кипшидзе: пасхальный кулич не должен быть роскошным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пасхальный кулич не должен быть роскошным и говорить об уровне достатка, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что праздничная пища не должна разделять людей по уровню заработка.

Конечно, кулич — это праздничная еда, но тем не менее роскошь в этом вопросе, на мой взгляд, является неуместной. Смысл праздника Пасхи заключается в том числе и в том, что Христос открыл двери рая, освободил все человечество от греха, сделал для нас возможным присоединиться к нему в вечности, соблюдая его заповеди, уподобляясь ему в своих делах, милосердии, служении, жертвенности, — заявил Кипшидзе.

Священнослужитель подчеркнул, что сейчас цены на куличи могут доходить до 50 тыс. или 100 тыс. рублей. Он назвал такие предложения «абсурдными».

Ранее священник Илья Савастьянов рассказал, что упаковку от куличей и скорлупу от яиц без изображений храмов можно выбросить даже после освящения. По его словам, недопустимо избавляться таким образом от оберток, на которых изображены кресты и иконы.

Общество
священники
куличи
цены
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.